جونسون: الكل يتفهم سعي السعودية لحماية حدودها

أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس #جونسون، في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير مساء الأربعاء، أن “الكل يتفهم سعي السعودية لحماية حدودها”، مؤكداً أن “إيران تلعب دورا تخريبيا وخطرا في اليمن وتزعزع استقرار المنطقة”.

وقال جونسون: “الكل يتفهم أن السعودية كانت قد سعت لحماية نفسها ولحماية حدودها، وهي قد شكلت تحالفا لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، وقد رأينا تحقيق النجاحات في ميناء الحديدة الذي تم افتتاحه جزئيا بسبب ما قدمته السعودية بالتعاون مع المملكة المتحدة وتزويد المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.. إننا نرغب بحل سياسي بكل تأكيد في اليمن، وهو ما ترغب به السعودية”.

وأشار إلى السعي لعقد اجتماع أممي “للبحث مع #السعودية عن حل سياسي في اليمن”. كما تحدث الوزير جونسون عن “اتفاق بريطاني سعودي على مراقبة خطوط الملاحة تمهيدا لفتح الموانئ اليمنية”.

“إيران تلعب دوراً تخريبياً”

وفي سياق متصل، أشار جونسون إلى صواريخ الحوثيين التي تطلق من اليمن على السعودية، قائلاً: “إيران تلعب دورا تخريبيا وخطرا في اليمن، وأعتقد أنه يجب علينا أن نعمل معا للتوصل إلى حل سياسي لردع طهران عن لعب هذا الدور”.

وتابع: “النفوذ الإيراني قد توسع حتى وصل إلى العراق وسوريا، فالإيرانيون مع الروس يدعمون نظام الأسد المسؤول عن مقتل أكثر من 400 ألف شخص في صراع دموي، ولا بد لإيران وروسيا أن يتحملوا عواقب ما يفعلوه في سوريا”.

من جانب آخر، قال جونسون: “السعودية موطن الحرمين الشريفين تقدم على إدخال إصلاحات تؤثر على العالم برمته إيجابا، ونحن في المملكة المتحدة نشجع ما يقدم عليه سمو ولي العهد السعودي وسوف نعمل يدا بيد مع السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030”.

“ضرورة ردع إيران”

من جانبه أكد عادل الجبير أن لقاءه مع الجانب البريطاني تناول أبرز الملفات بالمنطقة والعمل على حلها والتي تؤثر على الاستقرار في سوريا والعراق واليمن وكذا التدخل الإيراني لزعزعة الأمن. وكشف أن السعودية اتفقت مع #بريطانيا “على ضرورة ردع إيران ووقف دعمها للإرهاب”.

وقال الجبير: “أجرينا مشاورات متعددة حول عدة ملفات تؤثر على الاستقرار والعمل على التوصل لحلها لإنهاء الصراع في سوريا بموجب القرار 2245 والوضع بالعراق وكذا الأزمة اليمنية بموجب قرار 2216 وعلى الأهمية بالاستمرار بالحوار والعمل على ضرورة ردع إيران ووقف نفوذها وسلوكياتها المزعزعة للاستقرار ودعمها للإرهاب”.

وعن الملف اليمني، أكد الجبير أن “الحرب باليمن لم تكن من اختيارنا، بل فرضت علينا بسبب وجود مليشيات حزب الله وإيران بعد إجرائنا لعملية انتقالية. وقمنا بحوار وطني بحيث يتم الإعداد لكتابة الدستور، وهنا حصل انقلاب بسبب وجود مليشيات حزب الله وإيران، ولذا استجبنا لهذا الأمر من خلال تفويض دولي كجزء من تحالف دولي للحفاظ على الشرعية في اليمن”.

وشدد على أن “الحوثيين ضربوا عرض الحائط بكافة محاولات التوصل لحل سياسي في اليمن”. كما أكد وزير الخارجية السعودي مواصلة المملكة تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن بعد الحرب.

في سياق آخر، أشار #الجبير إلى إطلاق شراكة استراتيجية مع بريطانيا تشمل كافة المجالات.

كما أكد الجبير وجود فرص كبيرة للتعاون مع بريطانيا لتحقيق رؤية 2030 في السعودية، موضحاً أن “رؤية 2030 تشمل عملية إعادة هيكلة شاملة”.

المصدر

العربية.نت