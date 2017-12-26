حريق هائل في برج سكني بنيويورك يقتل رجلاً

لقي رجل حتفه في حريق هائل حركته رياح قوية في برج سكني في #نيويورك.

تقول السلطات إن اثنين من عمال الإطفاء أصيبوا أيضاً في الحريق الذي شب في وقت مبكر الاثنين، في الطابق الخامس والثلاثين من برج مكون من 36 طابقاً، في الشارع 56 قرب الجادة السابعة.

وأوضح الناطق باسم إدارة #الإطفاء مايكل باريللا أن قوة الرياح إضافة إلى المصاعد المعطلة أعاقت جهود عمال الإطفاء وأخرت صعودهم.

وأضاف أن عاملي الإطفاء المصابين تلقوا علاجهما في المستشفيات من إصابات غير خطيرة.

وشب الحريق بعد الساعة السابعة والنصف صباحاً بوقت قليل، وشارك ما يزيد على 100 عامل إطفاء قبل أن تتم السيطرة على الحريق.

وقال باريلا إن الحريق تم احتواؤه في شقة واحدة. ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.

وأعلنت دائرة شرطة نيويورك أن القتيل كان في السبعين من عمره.

المصدر العربية نت