خامنئي يتّهم المحتجين بالعمالة للخارج

نقل الإعلام الرسمي الإيراني، الثلثاء، عن المرشد الإيراني على خامنئي قوله إن الأعداء يثيرون التوتر في إيران ويستخدمون المال والسلاح وعملاء المخابرات، متهماً المحتجين بالعمالة إلى الخارج.

وكشف تقرير مسرب عن اجتماع المرشد الإيراني على خامنئي مع القادة السياسيين ورؤساء قوات الأمن في البلاد أن الاحتجاجات أضرّت بمختلف القطاعات فى البلاد وأنها تهدد أمن النظام ذاته.

وأظهر التقرير الذى يضم خلاصة اجتماعات تمت حتى 31 كانون الأول الماضي، أن الأوضاع يمكن أن تتدهور أكثر، وأن الأمور باتت معقدة للغاية، وتختلف بشكل كبير عن أي أحداث مماثلة وقعت فى السابق.

المصدر وكالات