دبي تلغي ألعابها النارية لليلة رأس السنة.. وهذا البديل!

في الوقت الذي تشخص أنظار سكان الإمارات والعالم نحو وسط المدينة في دبي ليلة رأس السنة، لما تحييه سنوياً من ألعاب نارية وعروض مذهلة احتفاء بالسنة الجديدة، أعلنت السلطات المعنية الأربعاء أن “الألعاب النارية” المنتظرة ستستبدل بألعاب الليزر، لأنها أكثر أماناً وسلامة.

وأعلنت مجموعة “إعمار” الإماراتية الأربعاء أن احتفالات رأس السنة في برج خليفة في دبي ستكون عبارة عن عروض ضوئية تنفذ على المبنى الأعلى في العالم بدل الألعاب النارية التقليدية.

وأشار العضو المنتدب لمجموعة “إعمار” في اللجنة الخاصة بتنظيم وتأمين احتفالات رأس السنة في دبي، أحمد ثاني المطروشي، إلى أن عروض الليزر ستترافق مع موسيقى خاصة بها.

وأوضح المطروشي في مؤتمر صحافي، أن الهدف من استبدال الألعاب النارية بالعروض الضوئية هو الإتيان بشيء جديد وعدم استخدام الطرق القديمة نفسها، وأضاف: “أعتقد أن هذا التغيير سيتضمن الكثير من المتعة والابهار”.

من جهتها، ذكرت شرطة دبي أنها تتوقع وصول مليون ونصف مليون شخص لمشاهدة عروض “الليزر” على برج خليفة.

وقال مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، العميد عبد الله الغيثي، في مؤتمر صحفي الأربعاء: “إن الأجهزة الأمنية في الإمارة الخليجية وضعت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار في مناطق العروض”.

وأعلن الغيثي عن إجراءات لتنظيم الاحتفالية الرئيسية، وبينها إغلاق طرق، وتوفير عدد من الخيم وسط مدينة دبي من أجل تقديم خدمات خاصة بالمفقودات والإسعافات الأولية والدعم اللوجستي وغيرها من الخدمات.

المصدر العربية نت