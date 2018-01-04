دينيس روس: إيران تقدم 800 مليون دولار سنوياً لـ”حزب الله”

أكد مساعد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط دينيس روس ، أن إيران تقدم 800 مليون دولار سنويا إلى “حزب الله” فقط ، ناهيك عمّا تدفعه في سوريا ، داعيا لنشر تلك المعلومات، ومؤكدا أنها ستزعج النظام الإيراني وتكشف كيف أن تصرفاته في الخارج تؤدي إلى زيادة المشاكل في الداخل.

وقال روس في مقابلة مع “سي إن إن”، إن “انتشار المظاهرات الحالية في إيران يدل على أنها تضم تجمعات ليست منتمية للنخبة التي تقطن المدن الكبرى، ولذلك فإنها تذكّر النظام الإيراني كثيرا بالتحركات التي أدت إلى إسقاط الشاه”.

وأضاف أن “هناك إحساس واضح بوجود مشاكل وأزمات اقتصادية في إيران ، وشعور عام بأن مغامرات إيران في الخارج مكلفة جدا بالنسبة للإيرانيين”.

وأوضح أن ما تريد أميركا رؤيته في إيران هو تغيير سلوك النظام في الخارج ، ووقف دعمه لدول وحركات بمبالغ مالية طائلة، مقرا بأن موقف الإدارة الأميركية السابقة حيال تحركات عام 2009 في إيران كان يمكن أن يكون أفضل.

واعتبر أن “الخيار الأسوأ بالنسبة لأميركا هو نفسه بالنسبة للشعب الإيراني، وهو أن يتمكن النظام من القضاء على التحركات، عوض أن يعدّل من سلوكه”.

أيضا، وفي ما خص سلوكيات النظام في إيران ، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية كريستيان جيمسي لقناة “الحدث”، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير سلوك النظام الايراني في المنطقة، داعيا هذا النظام إلى احترام حقوق شعبه.

المصدر السياسة الكويتية