رئيس الوزراء التركي يبدأ زيارته الرسمية للسعودية

بدأ رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، صباح الأربعاء، زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية لعقد مباحثات مع المسؤولين هناك.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد أقلعت طائرة رئيس الوزراء، في تمام الساعة (07.02 بالتوقيت المحلي) من مطار أسن بوغا في العاصمة أنقرة، وكان نائبه، محمد شمشك، في مقدمة مودعيه.

ويرافق رئيس الوزراء في رحلته، عقيلته سميحة يلدريم، ونائبه حقان جاويش أوغلو، ووزيرا الصحة، أحمد دميرجان، والعمل والضمان الاجتماعي، جوليده صاري أراوغلو.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء في إطار زيارته، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وزير الدفاع، محمد بن سلمان.

وإلى جانب العلاقات الثنائية، ستتناول المحادث العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات الأخيرة في العديد من الملفات الحساسة مثل القدس المحتلة والأزمة الخليجية.

المصدر وكالات