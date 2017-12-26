روسيا: بدأنا التأسيس لوجود دائم في قاعدتين بسوريا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرجي شويغو قوله، اليوم الثلاثاء، إن روسيا بدأت التأسيس لوجود دائم لها في قاعدتيها الجويتين بسوريا في طرطوس وحميميم.

وأضاف “اعتمد رئيس الأركان الأسبوع الماضي هيكل القاعدتين في طرطوس وحميميم. بدأنا إقامة وجود دائم هناك”.

وكان مجلس الدوما الروسي قد صادق على الاتفاقية بين موسكو و#النظام_السوري حول توسيع مركز إمداد الأسطول الروسي في #طرطوس بسوريا.

وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي نقولاي بانكوف أن #الاتفاق يشمل توسيع مساحة القاعدة البحرية العسكرية الروسية في طرطوس إلى نحو 14 هكتارا إضافيا، أي ما يعادل 240 ألف متر مربع بناءً على #الاتفاقية بين البلدين.

والاتفاق الذي تم توقيعه في يناير 2017 هو نافذ المفعول لـ 49 سنة، ويسمح بوجود 11 سفينة حربية روسية في مرفأ طرطوس في آن واحد، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.

المصدر رويترز