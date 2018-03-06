زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية يتفقان على عقد قمة نهاية أبريل

اتفقت كوريا الشمالية والجنوبية على عقد قمة لقادة البلدين نهاية أبريل/نيسان المقبل.

وأفادت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، نقلا عن مسؤولين في سيوول، بأن الدولتين اتفقتا على عقد قمة لقادتهما نهاية الشهر المقبل.

وقال المستشار الأمني لرئيس كوريا الجنوبية تشونغ أوي يونغ، إن مسؤولي البلدين اتفقوا على عقد القمة في منطقة بانمونجوم الأمنية المشتركة على حدود البلدين.

وذكرت الوكالة أن كوريا الشمالية تعهدت بعدم استخدام السلاح النووي ضد جارتها الجنوبية، ووقف تجاربها الصاروخية والنووية في حال توصلت إلى اتفاق مع واشنطن.

كما اتفق البلدان على إنشاء خط اتصال خاص بين زعيمي البلدين لإجراء المشاورات وتخفيض التوتر العسكري.

ولم يصدر عن كوريا الشمالية بعد تأييد لتصريحات تشونغ العائد من زيارة استغرقت يومين للعاصمة الشمالية بيونغ يانغ، باعتباره مبعوثا خاصا لرئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

و خلال الزيارة، التقى تشونغ برفقة وفد من 4 أشخاص، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.