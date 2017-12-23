سلاح الجو البريطاني يعترض طائرة رئيسة الوزراء تيريزا ماي

اعترضت مقاتلتان بريطانيتان طائرة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فور دخولها أجواء بريطانيا، بعد رجوعها من زيارة لقاعدة عسكرية بريطانية في قبرص أمس الجمعة، حسبما كشفت صحيفة “تلغراف”.

وقالت الصحيفة إن اعتراض سلاح الجو البريطاني لطائرة ماي جاء في إطار محاكاة لاعتراض القاذفات الروسية، مضيفة أن المقاتلتين من نوع “تايفون”، وفور اعتراض طائرة ماي، مالتا بأجنحتهما في إشارة لطاقم طائرة رئيسة الوزراء مفادها “أن اتبعونا وإلا”.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن أداء سلاح الجو، الذي أثار إعجاب ماي، جاء في إطار مناورات جوية تدربت فيها طواقم الطيارين ومحطات الرادار على اعتراض القاذفات الروسية.

وكانت ماي قامت أمس الجمعة، بزيارة القوات البريطانية في قبرص التي تستضيف قاعدة عسكرية تستخدم في شن هجمات على تنظيم الدولة. وقالت لجنود بلادها إن لهم أن يشعروا بالفخر لأنهم ساعدوا في دحر التنظيم.

وفي قاعدة القوات الجوية الملكية البريطانية في أكروتيري قالت ماي إن المنشآت الموجودة على الجزيرة كانت “مركز” العمليات ضد التنظيم المتشدد.

وقالت ماي لنحو 200 من أفراد القوات البريطانية: “اليوم، والفضل الأكبر يرجع لجهودكم، تم سحق ما يسمى بدولة الخلافة ولم تعد تسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في العراق وسوريا”.

ويتمركز نحو 31 ألف جندي بريطاني في قاعدتين في قبرص. واحتفظت بريطانيا بالسيادة على نحو 98 ميلا مربعا أو ثلاثة في المئة من مساحة قبرص بعد أن منحتها الاستقلال عام 1060.

المصدر وكالات