سيول عرضت على كوريا الشمالية إجراء مفاوضات في 9 كانون الثاني

عرضت كوريا الشمالية على بيونغ يانغ إجراء مفاوضات على مستوى مرتفع في التاسع من كانون الثاني الحالي بعدما مد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يده لسيول ملمحاً إلى إمكانية مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ينظمها الجنوب.

وقال وزير إعادة التوحيد الكوري الجنوبي شو ميونغ غيون خلال مؤتمر صحافي: “نأمل أن يتمكن الجنوب والشمال من الجلوس وجها لوجه لبحث مشاركة وفد كوريا الشمالية في ألعاب بيونغ تشانغ فضلا عن مسائل أخرى ذات اهتمام متبادل من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين”.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام