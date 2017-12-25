بالصورة: صوت بيروت تكشف عن أفراد خلية لميليشيا “حزب الله” في الرياض

حصلت راديو صوت بيروت انترناشيونال على معلومات مهمة عن خلية يدربها حزب الله وتقيم في المملكة العربية السعودية.

احد عناصر المجموعة هو علي جمال خالد ويقيم ويعمل في الرياض، علي شاب شيعي من النبطية ودخل السعودية بأوراق ثبوتية تشير الى انه مسلم سني وهو من مؤيدي الحزب وداعميه اسوة بوالدته المتوفاة “عائدة كحيل” التي كانت من كوادر حزب الله النسائية التي تعمل على جمع التبرعات للمقتلين.

يشار الى ان علي قام بدورات عسكرية في معسكرات الحزب في لبنان ويعمل لصالحه في المملكة العربية السعودية.

وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن زوج شقيقة علي “جاد شمسين” هو من كوادر ومؤيدي الحزب ايضاً وهو الذي امن له الانتقال الى الرياض.