طهران تعيد فتح معبرين حدوديين مع أربيل

قالت القنصلية الإيرانية العامة في أربيل إن سلطات بلادها قررت استئناف النشاط على معبري تمرجين وبرويز خان الحدوديين مع إقليم كردستان اليوم الثلاثاء.

وأوضحت القنصلية في بيان نقلته وكالة أنباء الطلبة “إيسنا” أن القرار اتخذ بعد مشاورات مع الحكومة العراقية وسيعاد فتح المعبرين الرابطين بين إيران ومدينتي السليمانية وأربيل بعد إغلاقهما على إثر أزمة استفتاء الاستقلال عن بغداد.

ولفتت إلى أن حركة التبادل التجاري ستتم من خلال المعبرين بالإضافة إلى حركة تنقل الركاب.

وكان مجلس الأمن القومي الإيراني اتخذ قرارات قبل نحو ثلاثة أشهر بإغلاق المنافذ الجوية والبرية مع إقليم كردستان بعد إجرائه استفتاء للانفصال عن العراق.

وهددت الحكومة الإيرانية إقليم كردستان مرارًا على خلفية إجرائه الاستفتاء واعتبرته خطرًا كبيرًا على أمنها القومي.

المصدر وكالات