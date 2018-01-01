طيران الخليج: إلغاء الرحلات من وإلى البحرين بسبب الضباب

أعلنت شركة طيران الخليج (الناقل الوطني لمملكة البحرين) عن إلغاء جميع الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى البحرين، وذلك حتى إشعار آخر، بسبب الضباب الكثيف المستمر والذي يؤثر بشدة على الرؤية.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم “أنها ستقوم بتزويد مسافريها بآخر المستجدات حالما تتحسن الظروف الجوية وتستأنف الناقلة عملياتها”، مؤكدة بأن مركز الاتصال العالمي لطيران الخليج سيقوم بالاتصال بجميع المسافرين المتضررين من هذا الأمر، بحسب صحيفة “الرياض”.

ونصحت الشركة المسافرين خلال الـ 24 ساعة القادمة التأكد من موقع الناقلة الإلكتروني قبل السفر.

المصدر العربية نت