عريقات: تمت دعوة “حماس” و”الجهاد” لاجتماع المجلس المركزي ونأمل الاستجابة

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات إنه تم دعوة حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” لحضور اجتماع المجلس المركزي للمنظمة.

وأضاف عريقات في حديثه لقناة “الجزيرة” الفضائية، اليوم الأربعاء، إن رئيس المجلس المركزي سليم الزعنون وجه دعوة للحركتين، ونأمل الاستجابة لها”.

ومضى بالقول :”تبدأ المسائل في مواجهة القرار الأمريكي وتنتهي كفلسطينيين، بإزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة، هناك تأييد عربي ودولي كامل لنا”.

والمجلس المركزي الفلسطيني هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير.

وعقد المجلس دورته الأخيرة الـ”27″، في مدينة رام الله عام 2015، حيث قرر فيها وقف كافة أشكال العلاقة مع إسرائيل.

وأضاف عريقات خلال اللقاء :”المسائل قبل قرار ترامب ليست كما بعده، هذه مرحلة أمريكية جديدة، تحاول فيها فرض إملاءات، سنواجه القرار الأمريكي، ونسعى لإسقاطه، ولدينا أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي”.

وتابع :”العالم حاليا أجمع على التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية وحل المشاكل بالطرق السلمية، واستخدام قوة القانون وليس قانون القوة”.