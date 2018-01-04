على ماذا سيركّز اليعقوب في مهمته الجديدة في لبنان؟

أفادت معلومات أن السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوب الذي قدّم أوراق إعتماده أمس إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، ستكون له زيارات بروتوكولية إلى عدد من المسؤولين اللبنانيين.

وكشفت المعلومات التي توفرت لصحيفة “السياسة” الكويتية، بأن اليعقوب سيركز في المرحلة المقبلة على ترسيخ دعائم العلاقات السعودية – اللبنانية وتعزيزها في مختلف المجالات، انطلاقاً من الحرص على موقف السعودية المساند للبنان والداعم له في شتى الميادين، بالنظر إلى العلاقات الثنائية التاريخية، والتي تحرص قيادات البلدين على التمسك بها وتحصينها.

إلا أن صحيفة “القبس” الكويتية، نقلت من جهتها عن مصدر سياسي قوله،ان تسلم السفير اليعقوب مهامه رسميا، لا يعني إنفراجاً نهائيا في العلاقات، ولكنه من دون شك خطوة أولى ستتبعها خطوات.

المصدر السياسة الكويتية القبس الكويتية