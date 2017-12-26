عنصر في “حزب الله” يدير حسابات محمد علي الحوثي شبه الأميّ؟

أكد مصدر خاص مقرب مما يعرف باللجنة الثورية التابعة للإنقلابيين في اليمن ، أن تغريدات حساب القيادي في الجماعة الحوثية ورئيس ما يعرف باللجنة الثورية “محمد علي الحوثي” في موقعي “تويتر” و”فيسبوك”، لا تتعلق به إطلاقا ، كونه لا يجيد استخدام التقنية، وأن الشخص الذي قام بإنشاء الحساب والإشراف عليه، والتغريد منه، هو شاب لبناني .

وأوضح المصدر في تصريح خاص لصحيفة “الوطن” السعودية، أن اللبناني يتبع ميليشيا “حزب الله”، وهو عضو ضمن طاقم الخبراء المختصين بالشأن الإعلامي ، نافيا أن يكون لمحمد الحوثي أي صلة في الأمور التقنية والمتعلقة بالحاسب الآلي، فضلا عن وسائل التواصل الإجتماعي .

وكشف المصدر أن مستوى محمد الحوثي التعليمي متدن، ولا يجيد الكتابة بشكل صحيح ويرتكب أخطاء إملائية ونحوية كبيرة، إلى جانب أن التغريدات التي ينشرها حسابه المزعوم تختلف جملة وتفصيلا عن ثقافته ومعرفته واطلاعه على الواقع.

تناقض التصريحات

وشدد المصدر على أن التغريدات التي تصدر عن الحساب المزعوم في موقع “تويتر”، تؤكد أن الحساب يديره أحد الأشخاص المختصين في المعلومات الميدانية، وليس شخص محمد الحوثي ، حيث إن الحساب نشر تغريدة أخيرا يتحدث فيها عن عمليات اعتراض الصواريخ وتدميرها، وكيفية تركيب أجزائها ومكوناتها، وهي تغريدة توحي بأن محمد الحوثي بات من ضمن خبراء الصواريخ، بينما الحقيقة أنه لا يفقه منها شيئا.

وأشار المصدر إلى أن محمد الحوثي نشأ في جبال وكهوف محافظة صعدة، وامتهن بيع القات في أسواقها، نافيا بشدة أن يكون له علاقة بالتقنية أو الشبكات الإجتماعية، فضلا عن الخبرة في إنتاج وتطوير الصواريخ.

وأضاف: “كان محمد يعيش في صعدة قبل سنوات، ولا يعلم شيئا عن مواقع “فيسبوط” و”تويتر” و”واتساب” وغيرها من الوسائل الحديثة”، مستغربا كيف أصبح اليوم يفقه في هذه التقنيات ويتحدث عن الصواريخ وانفجارها.

ولفت المصدر إلى أن محمد الحوثي كان يتجنب في السابق كتابة الرسائل النصية التقليدية، لضعف بصره، وخشية استهزاء المحيطين به، بسبب أخطائه النحوية والإملائية، مبينا أن هذه الحقائق يعرفها سكان صعدة جيدا.

المصدر الوطن السعودية

سلمان عسكر