غارة في اليمن تقتل خبراء متفجرات وإتصالات من ميليشيا “حزب الله”

قتل 3 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات “حزب الله” اللبناني، و7 مسلحين من ميليشيات الحوثي الإيرانية، في غارة جوية شنتها طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن على معقل للمتمردين شمال – غرب البلاد.

واستهدفت الغارة، بحسب مراسل “سكاي نيوز عربية”، منزلا كان يتحصن فيه 3 خبراء اتصالات ومتفجرات من ميليشيات “حزب الله” برفقة متمردين حوثيين ، وذلك بالقرب من الجامع الكبير في منطقة حرض بمحافظة حجة على الحدود مع السعودية .

وبحسب مصادر أمنية، فإن من بين قتلى ميليشيات “حزب الله:، شخص مختص في مجال الإتصالات ، بينما الاثنان الآخران يعملان في مجال المتفجرات وزراعة الألغام ، خاصة البحرية ، حيث عملا على تفخيخ قوارب تستخدمها ميليشيات الحوثي الإيرانية في الساحل الغربي.

وأكدت المصادر أن جثث اللبنانيين الثلاثة من ميليشيات :حزب الله” تم نقلها إلى العاصمة اليمنية صنعاء ، بينما وصلت جثث بقية القتلى من ميليشيات الحوثي الإيرانية، والبالغ عددها سبعة، إلى مستشفى الثورة في حجة.