غوتيريش يدعو أطراف النزاع في سوري للسماح بوصول المساعدات الإنسانية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للسماح “فورا” بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سوريا ، ولا سيما في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق والتي تواصل قوات النظام قصفها على الرغم من الهدنة.

وقال غوتيريس في بيان، إنه يحضّ كل المتحاربين على “السماح فورا بوصول آمن وخال من العوائق لكي يتاح لقوافل أخرى إيصال المواد الأساسية لمئات آلاف الأشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة إليها، ولا سيما لإنجاز توصيل المساعدات الى دوما، بما في ذلك المواد الطبية ومواد النظافة، في موعدها المقرر في 8 آذار”.

المصدر AFP