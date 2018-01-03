فيديو.. ممرضات يعبثن بوجه رضيع وصحة الطائف تتحرك

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل خاصة بين السعوديين #لممرضة تعبث بوجه طفل رضيع في أحد مستشفيات الطائف، في ظل تعالي ضحكات من ممرضات أخريات كن متواجدات معها على ما يبدو.

وأثار المقطع الذي انتشر بشكل واسع ليل الاثنين غضب رواد شبكات التواصل الاجتماعي، وقد وجهت صحة #الطائف بالتحقيق ومعرفة المستشفى ومن ظهر في المقطع وإحالتهم للتحقيق.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي إنه وفقا لما تم تداوله من مقطع فيديو لإحدى الممرضات ومشاركة زميلاتها العبث بأحد المواليد، فقد حرصت صحة الطائف منذ انتشار المقطع عبر وسائل التواصل رغم عدم تحديد موقعه على التحقق منه، وقد ثبت تصويره داخل مستشفى الأطفال، وعلى ضوء ذلك شكل مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس في حينه لجنه للتحقيق توصلت إلى تحديد مجموعة من الممرضات يتوقع مسؤوليتهن عن القضية، وأوصت اللجنة بكف أيديهن عن العمل فورا مع استكمال التحقيقات للتثبت.

وأضاف الربيعي أن صحة الطائف تتعهد لأسرة الطفل وللرأي العام في حال ثبوت تورطهن بإحالة القضية الى لجنة مخالفات الممارسين الصحيين لإصدار أشد العقوبات المتاحة والرادعة نظاماً مع إعلان ذلك رسمياً. كما أكد أنهم لن يتهاونوا في ذلك لضمان تحقيق العقوبة المناسبة لكل ممارس تسول له نفسه خيانة أمانته المهنية.

المصدر

العربية.نت – مريم الجابر