فيديو يحتوي مشاهد صادمة يوثق مقتل جنود أمريكيين على يد تنظيم الدولة الإسلامية بالنيجر

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فيديو، قالت إن أنصار تنظيم الدولة الإسلامية تداولوه عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مقتل جنود أمريكيين في النيجر.

الفيديو -الذي نشرته حسابات تنظيم الدولة أُخذ من كاميرات لجنود أمريكيين قتلوا في كمين جماعة تابعة لتنظيم الدولة بالنيجر.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تضمن مشاهد صادمة وبلغت مدته 9 دقائق و15 ثانية، اللحظات الأخيرة للجنود الأمريكيين، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

بدوره، اعتبر “البنتاغون” أن الفيديو يعود إلى الرابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، إلا أن التنظيم نشره هذا الأسبوع.

واستهدف الهجوم دورية استطلاع تضم 12 جنديا أمريكيا من القوات الخاصة، و30 جنديا نيجريا قرب بلدة تونغو، على بعد حوالي 100 كلم من نيامي، قرب الحدود مع مالي.

وكان الجنود تعرضوا لهجوم من قبل حوالي خمسين مقاتلا ينتمون إلى تنظيم الدولة مجهزين بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية.

وقتل أربعة جنود أمريكيين وخمسة عناصر من الجيش النيجيري على الأقل.

ولم يعثر على جثة أحد الأمريكيين، السرجنت ديفيد جونسون، إلا في اليوم التالي.

ويظهر الفيديو الجنود الأمريكيين تحت وابل نيران المهاجمين، ويسقطون الواحد تلو الآخر.

ويصور عناصر التنظيم لاحقا جنديين أمريكيين مضرجين بالدماء، ويتم القضاء على أحدهما أمام الكاميرا.