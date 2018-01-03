في أول تعليق.. خامنئي يتهم أعداء إيران بتأجيج الاحتجاجات

في أول تعليق له على الاحتجاجات الشعبية، اتهم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، “أعداء” بلاده باستخدام أدوات مختلفة مثل “المال والسلاح والسياسة وأجهزة المخابرات” لإثارة مشاكل للدولة الإيرانية.

جاء ذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، حيث علق للمرة الأولى على الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ الخميس الماضي.

واعتبر أن ما يحول دون تحقيق الأعداء أهدافهم في إيران هو “شجاعة وتضحيات” الشعب الإيراني.

وأوضح خامنئي أنه سيلقي في وقت لاحق (لم يحدده) كلمة للشعب حول هذا الموضوع.

ولفت خامنئي إلى أن “الأوضاع في بعض دول المنطقة مزرية في غربي آسيا وشمالي إفريقيا”.

وأردف أنه “لو تمكن البعثيون من دخول إيران إبان الحرب مع العراق، لكان وضعها أسوأ مما هي عليه ليبيا وسوريا اليوم”.

وتشهد إيران منذ الخميس الماضي، تظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق) احتجاجا على غلاء المعيشة، وتحولت فيما بعد إلى تظاهرات مناهضة للنظام، وامتدت لاحقا لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.