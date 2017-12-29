في عمليتين أمنيتين منفصلتين فرنسا تعتقل شابا وشابة خططا لتنفيذ هجوم إرهابي

اعتقلت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي في عمليتين أمنيتين منفصلتين، شخصين لا تربط بينهما أي صلة ظاهرة، بتهمة تخطيط كل منهما لتنفيذ اعتداء إرهابي.

وذكر مصدر قضائي فرنسي الخميس، أن الشاب يبلغ من العمر 21 عاما والشابة 19 عاما، وقد وجهت إليهما تهمة “تشكيل عصبة أشرار متصلة بمشروع إرهابي إجرامي”.

من ناحيته، أشار مصدر مطلع على الملف إلى أن الشاب خطط لاستهداف عسكريين، في حين أن الشابة كانت تعتزم تنفيذ اعتداء خارج باريس.

وبحسب صحيفة “لوفيغارو” فإن الموقوفين كانا “مصممين” على تنفيذ اعتداءيهما، و”قد نفذا عمليات رصد”، لكن من دون أن ينجحا في تنفيذ مخططهما.

وأشارت الصحيفة إلى أنهما كانا على اتصال بواسطة الإنترنت بعناصر من تنظيم “داعش” في سوريا والعراق.

واعتقل الشاب قرب مدينة ليون، وسط شرقي البلاد، في حين اعتقلت الشابة في المنطقة الباريسية.

وتعيش فرنسا على وقع تهديد إرهابي مستمر منذ موجة الاعتداءات غير المسبوقة التي استهدفت البلاد منذ 2015 وأسفرت عن سقوط 241 قتيلا.

المصدر صحيفة “لوفيغارو”