قتلى بانفجار قرب مكتب المخابرات في كابول.. و”داعش” يتبنى

أعلنت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم الدولة مسؤولية التنظيم”داعش” عن تفجير وقع اليوم الاثنين قرب مجمع تابع لجهاز المخابرات الأفغاني في العاصمة كابول.

وقال مسؤولون حكوميون في أفغانستان إن “التفجير الذي وقع قرب مدخل مجمع الجهاز الأمني أدى إلى سقوط ما لا يقل عن ثلاثة قتلى ومصاب واحد”.

كما أكد متحدث باسم وزارة الصحة العامة أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قُتلوا كما أصيب شخص ونقل لمستشفى المدينة.

ويأتي هذا التفجير بعد أسبوع من إعلان تنظيم الدولة مسؤوليته عن هجوم على مركز تدريب في نفس الجهاز وهو المديرية الوطنية للأمن في كابول والذي انتهى بقتل المهاجمين قبل أن يتسببوا في سقوط عدد كبير من الضحايا.

المصدر رويترز