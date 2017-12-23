قوات الحشد الشعبي بالعراق تنتشر على حدود سوريا

قال قائد عسكري بفصائل #الحشد_الشعبي العراقية الجمعة إنها انتشرت على# الحدود_السورية لدعم قوات حرس الحدود العراقية بعدما تعرضت لإطلاق نار من داخل #سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ولم ترد أنباء بعد بشأن من فتح النار من الأراضي السورية، لكن القوات المحتشدة تتوقع أن يلجأ #تنظيم_داعش إلى حرب العصابات بعد خسارته معاقله الحضرية في وقت سابق هذا العام.

وأضاف قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح في بيان “بعد تعرض عدة نقاط تابعة لحرس الحدود العراقية لعدة تعرضات عبر صواريخ موجهة وتأخر الإسناد من القوات الأمنية، تم إرسال قطعات لواء 13 في الحشد الشعبي وبادر في استهداف مصادر إطلاق الصواريخ”.

المصدر العربية.نت