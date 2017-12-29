فيديو.. كرمانشاه: تظاهرة بشعار الموت للدكتاتور و«الخبز والعمل والحرية»

خرج المواطنون في كرمنشاه للتضامن مع انتفاضة أهالي مدينة مشهد وتظاهرة «لا للغلاء» منذ صباح اليوم الجمعة 29 ديسمبر إلى الشوارع مرددين شعار «الموت للدكتاتور» و«لا تخافوا، لا تخافوا كلنا متحدون معا» و«الموت لروحاني»، و«ليطلق سراح السجين السياسي».

ويزداد عدد المتظاهرين، في وقت انتشرت عناصر القمع ووحدة مكافحة الشغب لقوى الأمن بشكل مكثف في المدينة. وتحاول الوحدة الخاصة بسيارة رش المياه تفريق المتظاهرين.

الا أن المواطنين لم يتركوا الساحة ويتصدون لهم هاتفين: «يا عديم الشرف». كما هتف المتظاهرون في مسيرتهم شعارات «الشعب يستجدي والسيد يدّعي الالوهية»؛ و«لا غزة ولا لبنان، روحي فداء ايران»؛ و«الخبز والعمل والحرية»؛ و«لا للغلاء».

وفي مدينة مشهد نشر النظام وخوفا من تجديد المظاهرة، قوات مكافحة الشغب وقوات الحرس مدججة بكامل الأسلحة في الشوارع وساحات المدينة بشكل مكثف سواء على شكل مشاة أو راجلة كما انتشرت سيارات رش المياه في مختلف نقاط المدينة.

وأما في العاصمة طهران ومدينتي كرمان وتبريز فقد نشر النظام قوات القمع في مكافحة الشغب وراكبي الدراجات في الساحات والتقاطعات الرئيسية للحؤول دون اندلاع أي حركة احتجاجية.