لاريجاني: تحالف تركيا روسيا إيران هو أهم سبب لهزيمة داعش

اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الاحد، أن “اتحاد ايران وروسيا وتركيا” هو أهم أسباب “هزيمة تنظيم الدولة والقضاء عليه”.

وفي كلمة له خلال اجتماع رؤساء 6 برلمانات إقليمية (ايران و باكستان والصين وتركيا وروسيا وأفغانستان) في إسلام أباد، قال المسؤول الإيراني: “لو كان التحالف الذي أطلقته الدول الغربية للقضاء على تنظيم الدولة جادا، لكان قضي على التنظيم في وقت أسرع، ولكن للاسف هذا التحالف لم يضع محاربة تنظيم الدولة بشكل جدي على جدول اعماله”.

وتابع: “هدف تشكيل تحالفات ضد الإرهاب في المنطقة ليس محاربة الإرهاب بل تتشكل لتحقيق مآرب وأهداف أخرى ولذلك لا تحقق أي نجاح يذكر”.

وفي موضوع آخر، نوّه لاريجاني إلى أن “المذاهب الإسلامية كافة لا تأمر بقتل باقي المسلمين”، مستدركا بأن “الوهابية في فقط من تسعى وراء قتل الابرياء بالاعتماد على تعاليم خاطئة وباطلة”، وفق تعبيره.

وانتقد لاريجاني في كلمته سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لافتا إلى “أنه منذ مجيئه تزايدت الخلافات بين الدول بسبب سياساته الخاطئة”

وتستضيف إسلام آباد مؤتمرا تحت عنوان “مكافحة الارهاب”، بمشاركة رؤساء البرلمانات الدول الإقليمية الست، وتستمر أعماله على مدى 3 أيام للبحث في “سبل مكافحة الارهاب”.

المصدر وكالات