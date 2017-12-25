لافروف: الولايات المتحدة تعيق العملية السياسية في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن وجود القوات الأمريكية على الأراضي السورية يعرقل العملية السياسية، ويهدد وحدة البلاد.

وقال لافروف لوكالة “نوفوستي” بحسب ما نقل موقع “روسيا اليوم” إن الوجود الأمريكي بعد انتهاء الحرب على تنظيم الدولة في سوريا، غير قانوني، وإن حكومة النظام السوري لن تقبل بذلك.

وذكر لافروف أن البيان المشترك الذي صدر عن الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والروسي، فلاديمير بوتين، أكد تمسك موسكو وواشنطن بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

في وقت سابق الشهر الماضي، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله، إن بلاده لم تتعهد بضمان انسحاب القوات الموالية لإيران من سوريا.

وذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء إن لافروف قال: “وجود إيران في سوريا شرعي

المصدر عربي21