للمرة الثانية خلال أسبوع… قتلى وجرحى في حريق مبنى سكني بنيويورك

قتل 12 شخصا على الأقل، من بينهم طفل، وأصيب 15 آخرون، وصفت حالات 4 منهم بأنها حرجة، نتيجة حريق اندلع بمبنى سكني من 5 طوابق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، الجمعة.

وأعلنت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك على حسابها الرسمي على “تويتر”، إن 15 مدنيا على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة نتيجة حريق شب في حي برونكس بالمدينة.

وأوضحت الضابطة في شرطة المدينة تيفاني فيليبس، أن إدارة الإطفاء نشرت أكثر من 160 عاملا من موظفيها في مكان الحادث.

وذكرت إدارة الإطفاء أن رجالها تمكنوا من إنقاذ 12 شخصا من وسط الحريق، الذي بدأ في الطابق الأول من المبنى قبل أن يلتهم الطوابق العليا.

وقال مفوض إدارة الإطفاء دانيال نيغرو “إن هذه المأساة، بلا شك، تاريخية في حجمها. قلوبنا مع كل عائلة فقدت أحد أفرادها”.

وأشارت إدارة الأطفاء إلى أنه تم العثور على القتلى في أكثر من طابق من المبنى، وأن أعمارهم تتراوح بين عام واحد وأكثر من 50 عاما.

ولفت عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، إلى أن “هذا أسوأ حريق تشهده المدينة في ربع قرن. إن هذه المأساة واحدة من أسوأ الخسائر بسبب حريق منذ سنوات عدة”.

المصدر تويتر