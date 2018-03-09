ماكرون يؤكد دعم بلاده لوكالة “الأونروا” وتمكينها

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم فرنسا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، عند استقباله المفوض العام للوكالة بيار كرينبول ، وفق بيان للرئاسة الفرنسي.

وأكد البيان على أن من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم “الأونروا” وتمكينها من تنفيذ برامجها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وأفاد البيان أن هذه هي الرسالة التي ستحملها فرنسا إلى مؤتمر المانحين في 15 آذار المقبل في روما. وذكر أن “الأونروا” التي تواجه مصاعب مالية تؤدي دورا ضروريا وأساسيا في تقديم العون إلى أكثر من 5 ملايين لاجىء فلسطيني.

وشدد ماكرون على تصميم فرنسا على العمل لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يمر كذلك عبر إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين.

المصدر AFP