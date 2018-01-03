ماكرون يطالب روحاني بـ”ضبط النفس” في ايران

ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون أنه حث نظيره الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي الثلاثاء، على إظهار ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات الإيرانية.

وقال البيان إن ماكرون عبر عن قلقه لروحاني بشأن عدد القتلى والجرحى في الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أيام وأبلغه بضرورة احترام حرية التعبير والاحتجاج.

وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن الزيارة التي كان يعتزم وزير الخارجية جان إيف لو دريان القيام بها لطهران هذا الأسبوع أجلت إلى موعد لاحق.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن روحاني طلب من فرنسا التحرك ضد حركة #مجاهدي_خلق التي تعمل ضد المؤسسة الإيرانية انطلاقا من باريس.

المصدر

باريس – فرانس برس