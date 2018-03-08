متحف الهولوكوست في واشنطن سحب جائزته لسو تشي لعدم دفاعها عن الروهينغا

أعلن متحف الهولوكوست في واشنطن الأربعاء انه سحب من الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي جائزة منحها إياها عام 2012 تكريما لنضالها ضد الديكتاتورية وتضحياتها في سبيل الحريات، وذلك بسبب عدم تحريكها ساكنا في ازمة الروهينغا.

واعلن المتحف في بيان موجه للزعيمة البورمية: “كنا نأمل منك – بوصفك شخصا تم الثناء على التزامه بكرامة الإنسان وحقوقه العالمية – أن تفعلي شيئا لإدانة الحملة العسكرية الوحشية ووقفها، والتعبير عن تضامنك مع الروهينغا، بدلا من ذلك فإن الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية، تحت قيادتك، رفضت التعاون مع محققي الامم المتحدة ونشرت خطاب كراهية ضد جماعة الروهينغا”.

ودعا المتحف زعيمة “حزب الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية الى استخدام سلطتها المعنوية من اجل التصدي لهذا الوضع”.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام