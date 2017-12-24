محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي

رفضت محكمة عسكرية إسرائيلية طلب الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي الذي تقدم به محاميها، ومددت اعتقالها.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الفتاة عهد مطلع الأسبوع الماضي بعد فيديو أظهرها وهي تتحدى جنود الاحتلال وتُبعدهم عن منزل ذويها في قرية “النبي صالح” شمال غرب رام الله، كما اعتُقلت لاحقا والدتها وابنة عمها بتهمة مساعدتها على إبعاد الجنود وصفع أحدهم.

وقالت مراسلة الجزيرة نجوان سمري إن القاضي قبل طلب النيابة العسكرية استمرار اعتقال عهد لمواصلة التحقيق معها.

وأشارت المراسلة إلى أنه اتضح خلال جلسة المحاكمة اليوم أن السلطات الإسرائيلية لم تقم بالتحقيق مع الفتاة منذ اعتقالها الثلاثاء الماضي، وهو ما تراه هيئة الدفاع محاولة للانتقام منها وكسر إرادتها.

وأضافت المراسلة أن عهد ظهرت شاحبة مكبلة الرجلين خلال جلسة المحاكمة، كما لم يُسمح لها بالاقتراب من والدها. وتابعت المراسلة أن المحكمة ستعقد غدا جلسة أخرى للمحاكمة.

ويشيد الفلسطينيون بعهد التميمي كونها بطلة ورمزا للاحتجاج على الاحتلال، حيث شاركت في العديد من المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، كان آخرها الاحتجاجات المناصرة للقدس بعد اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترمبالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.