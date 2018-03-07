محمد بن سلمان وصل إلى لندن في زيارة إستثنائية

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة البريطانية لندن ، في زيارة رسمية استجابة لدعوة من الحكومة البريطانية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله، وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليز.

وقالت مصادر دبلوماسية في العاصمة البريطانية ، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستجري محادثات مع ولي العهد السعودي في مقر إقامتها الريفي يوم الخميس، وذلك في إشارة أخرى إلى الأهمية التي توليها لندن للزيارة.

واضافت المصادر إن اللقاء في قصر تشيكرز، الذي يعود إلى القرن السادس عشر ويقع على بعد 60 كيلو مترا شمال – غرب لندن ، سيكون إضافة إلى اجتماع آخر في مكتب ماي في لندن الأربعاء أعلن عنه سابقا.

وتشمل الزيارة مأدبة غداء مع الملكة إليزابيث ومأدبة عشاء مع الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ونجله الأمير وليام ولقاءات مع قادة المخابرات البريطانية.

ويظهر إدراج قصر تشيكرز الفاخر وكذلك اجتماعين مع العائلة الملكية البريطانية إلى أي مدى تستعد لندن لاستقبال ضيفها الكبير.

المصدر وكالات