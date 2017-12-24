مستشار النمسا: لا مكان لتركيا في الاتحاد الأوروبي

قال المستشار النمساوي سبستيان كورتس إنه “لا يمكن لتركيا أن تحظى بعضوية الاتحاد الأوروبي، ما دامت تسير على النهج السياسي الذي تتبعه في الوقت الراهن”.

وفي حديث للصحفيين السبت، قال كورتس: “نشاهد في تركيا انتهاكات جدية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأعرب في هذه المناسبة عن رفضي لوقوف الاتحاد الأوروبي متفرجا وتظاهره بأن شيئا لا يحدث”، بحسب تعبيره.

وأضاف المسؤول النمساوي: “أرى أنه لا مكان لتركيا في الاتحاد الأوروبي على خلفية ما تشهده في الآونة الأخيرة، ومن الأشرف وقف المفاوضات معها على انضمامها إلى الاتحاد”، وفق تعبيره.

واعتبر أن أنقرة “تحاول التأثير في الجالية التركية المقيمة في النمسا وألمانيا وغيرهما من البلدان، بما يخدم منع انخراطها في المجتمعات التي تعيش فيها”.

يذكر أن العلاقات بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي والغرب عموما تدهورت بشكل ملحوظ على خلفية تنصل الاتحاد الأوروبي من تعهداته بشأن قضية اللاجئين، وتداعيات الانقلاب الفاشل في تركيا العام الماضي.

ويتهم مسؤولون أتراك الاتحاد الأوروبي بإيواء ضالعين بالمحاولة الانقلابية، وبمهاجمة بلادهم بسبب الإجراءات القانونية التي اتخذتها عقب تلك المحاولة.

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فيينا- وكالات