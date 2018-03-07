مقتل ثلاثة مدنيين بلغم حوثي في مديرية حيس

قُتل ثلاثة مدنيين يمنيين بينهم امرأة، الثلاثاء، في انفجار لغم أرضي، زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية قبل طردها من مديرية حيس بمحافظة #الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر محلي إن رجل وزوجته كانا يستقلان دراجة نارية، عندما انفجر #لغم_أرضي، ما أدى إلى مقتلهما على الفور مع سائق الدراجة.

وأوضح أن الدراجة النارية داست على لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في الأطراف الشرقية لمديرية #حيس، ما أدى إلى مقتل المواطن ياسر جعدول وزوجته، بالإضافة إلى سائق الدراجة خالد مشعل، وهم من أهالي قرية جمينة في حيس.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من جريمة مماثلة، ذهب ضحيتها صيادان، انفجر بهما لغم أرضي زرعه #الحوثيون في منطقة بالع بعزلة المشاقنة التابعة لمديرية الدريهمي في الحديدة.

واتهمت منظمة رصد للحقوق والحريات، في تقرير حديث لها، ميليشيا الحوثي، بزراعة أكثر من 500 ألف لغم، وأكدت أنها لا تزال تستخدم الألغام بشكل مفرط وفق تقارير أممية مؤكدة.

وتسببت #ألغام_الحوثيين بحصد أرواح مئات الضحايا المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف المعاقين، وسط مطالبات حقوقية متكررة لمجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا بالتوقف الفوري عن زراعة #الألغام المحرمة دوليا.

المصدر

العربية.نت – إسلام سيف