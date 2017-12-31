مواجهات بين موالين لصالح والحوثي في مديرية همدان بصنعاء

قالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت بين أفراد من قبيلة موالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وميليشيات الحوثي في مديرية همدان شمال صنعاء، فيما تمكن الجيش اليمني من تحرير مناطق في الجوف، كما قتل وجرح عشرات الحوثيين بغارات مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في الساحل الغربي لليمن.

الحوثييون حاولوا اقتحام قرية الحطّاب بالمديرية لاعتقال عدد من سكانها على خلفية منعهم لخطيب تابع للميليشيات من اعتلاء المنبر لإلقاء خطبة الجمعة.

الحوثيون حاولوا اقتحام القرية مرة أخرى لكن رجال القبيلة منعوهم ما أدى إلى وقوع مواجهات بين الطرفين، ما أدى إلى خطف الحوثيين لـ14 شخصاً من القرية بينهم 6 من زعماء القبيلة الموالين للرئيس السابق.

ميليشيات الحوثي أيضاً شنت قصفاً مكثفاً وعنيفاً على قرى سكنية في محافظة حجة، ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، وتضرر منازل المواطنين.

قبائل بني سراع وجهت نداء استغاثة لإنقاذها من جرائم المليشيات المستمرة ضد أهالي المنطقة.

على الجانب الآخر تمكن الجيش الوطني من تحرير منطقة المهاشمة ومنطقة العشة في الجوف.

كما قتل 20 من مسلحي الحوثي على الأقل، وأُصيب آخرون، بغارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الساحل الغربي لليمن.

المصدر العربية