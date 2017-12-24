موسكو: الحديث عن فاروق الشرع لرئاسة “سوتشي” شائعات

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا الكسندر لافرنتييف أنه لا توجد حتى الآن أي ترشيحات لرئيس مؤتمر الحوار الوطني في سوريا.

وشدد في حوار صحافي السبت على أن الحديث عن النائب السابق لرئيس النظام السوري #فاروق_الشرع كمرشح لهذا المنصب ليس إلا شائعات، ناصحا الجميع بتدقيق المعلومات الصادرة.

إلى ذلك، ذكر المبعوث الروسي، أن مجموعة العمل الخاصة بتحرير المعتقلين في سوريا ستباشر نشاطها خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، وستضم في قوامها فقط ممثلي الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) ومن دون الأطراف السورية.

وقال: “يجري تكوين المجموعة حاليا، ويتطلب ذلك بعض الوقت لأن مستوى الثقة بين الأطراف المتنازعة في سوريا لا يزال متدنيا جدا”.

يذكر أن عدة مصادر سورية كانت ذكرت في وقت سابق أن الدعوة وجهت إلى الشرع ليقوم بافتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي حيث افترضت هذه المصادر أن الشرع سيقود اعمال عمل المنتدى الذي سيعقد في نهاية يناير في منتجع سوتشي الروسي.

المصدر العربية.نت