موغيريني: الخسائر بالارواح البشرية في ايران غير مقبولة

أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني عن اسفها للخسارة غير المقبولة في الارواح البشرية في ايران حيث قتل 21 شخصا على الاقل في التظاهرات المستمرة ضد حكومة الرئيس حسن روحاني، مناشدة كل الاطراف المعنية الامتناع عن اية اعمال عنف.

وقالت موغيرني، في بيان باسم الاتحاد الاوروبي، ان الاخير “يراقب من كثب التظاهرات الجارية في ايران وتزايد اعمال العنف والخسارة غير المقبولة في الارواح البشرية”.

اضافت ان “التظاهر السلمي وحرية التعبير هما حقان اساسيان ينطبقان على جميع الدول وايران ليست استثناء”، مذكرة بأن الاتحاد الاوروبي كان خلال الايام الاخيرة “على اتصال” مع السلطات الايرانية.

وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي انه “انطلاقا من روح الصراحة والاحترام التي تشكل اساس علاقتنا، فإننا نتوقع من جميع الأطراف المعنية الامتناع عن اية اعمال عنف وضمان حرية التعبير”.​

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام