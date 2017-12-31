ميليشيات الحوثي تختطف أحد وجهاء قبيلة همدان

أفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن ميليشيات الحوثي اختطفت العميد ركن يحيى زاهر، أحد وجهاء همدان ومدير عام شرطة المرور سابقاً، من منزله في صنعاء، واقتادته إلى مكان مجهول.

ويعد العميد زاهر من كبار ضباط وزارة الداخلية الذين تقلدوا عدداً من المناصب كان آخرها مدير عام الإدارة العامة لشرطة المرور، وأحد المقربين من العميد طارق صالح.

وتواصل ميليشيات الحوثي شن حملات اعتقالات واسعة ضد المسؤولين وكبار الضباط المحسوبين على الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام.

المصدر العربية نت