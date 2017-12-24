هجوم إيراني عنيف على تصريحات وزير الخارجية البحريني

شنت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد، هجوما عنيفا على تصريحات وزير الخارجية البحريني الذي انتقد من خلالها إيران.

ونقلت وكالة “تسنيم” عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله إن “إيران البلد العريق مع شعب أصيل ومثقف تتمتع بتاريخ وحضارة وثقافة وديمقراطية قل نظيرها، تعد أكثر الدول استقلالية في المنطقة”.

وأضاف قاسمي موجها كلامه للوزير البحريني: “أنتم أحقر وأصغر من أن تتكلمون بشأن إيران الشامخة وذات تاريخ وحضارة عريقة وماجدة”.

وأكد قاسمي أن “إيران تشكل كابوسا لحكام البحرين الفاشلين وسائر الرجعيين الذي لا يجيدون سوى قمع غالبية الشعب وارتكاب الجرائم بحقهم وذلك بدعم سائر الدول الأجنبية”، حسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد قال في تغريدة على صفحته في “تويتر” إن “إيران شيء مستدام أما الجمهورية الإسلامية فشيء مؤقت”.

وتابع قوله: “قلوبنا الرئيس محمود عباس الذي يعلم أن إيران لا تكن له أي تقدير”، مؤكدا أن إيران “تعتاش على معاناة الشعب الفلسطيني لاستمرار بقاء حزب الله”.

المصدر وكلات