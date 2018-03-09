وزير الدفاع التركي: هناك سلاح جديد نعتزم استخدامه في عفرين

كشف وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أن القوات المشاركة في عملية “غصن الزيتون”، تستعد خلال الشهر الجاري لاستخدام نوع جديد من الأسلحة ضد الفصائل الكردية في منطقة عفرين في سوريا .

وذكر الوزير التركي في تغريدة عبر موقع “تويتر”، أن الحديث يدور عن قذيفة راجمة صواريخ جديدة متطورة بقدرات محلية خاصة، موضحا أن القذيفة الجديدة ذات عيار 122 مم، وجرى تطويرها من قبل مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية.

وأشار الوزير إلى أن القذيفة قصيرة المدى ولها قدرة تدميرية تفوق مثيلاتها بأربعة أضعاف، مؤكدا أن الأسلحة الجديدة اختبرت بنجاح في 2 آذار الجاري.

وأطلق الجيش التركي وفصائل لـ”الجيش السوري الحر” مدعومة منه في 20 كانون الثاني الماضي عملية “غصن الزيتون”، ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية المسيطرة على منطقة عفرين في شمال سوريا .

المصدر وكالة انباءالاناضول