وزير خارجية باكستان: التاريخ يعلمنا عدم الثقة في الولايات المتحدة

رد وزير الخارجية الباكستاني، خواجة آصف، اليوم الأربعاء، على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبلاده بـ “إيواء إرهابيين”، قائلا إن “التاريخ يعلمنا عدم الثقة في الولايات المتحدة”.

جاء ذلك ضمن تغريدات نشرها آصف، على حسابه بموقع “تويتر”، اليوم، وترجمها ونقلها موقع “داون” الباكستاني.

وقال آصف، في تغريدة، مخاطبا الأمريكيين، “تسألون ماذا قدمنا؟ لقد شهدت بلادنا أسوأ حمام دم، وقمتم بتنفيذ 57 ألفا و800 هجوم على أفغانستان من قواعدنا.. وتم تزويد قواتكم بالسلاح والمتفجرات عبر أراضينا.. وأصبح آلاف من مدنيينا وجنودنا ضحايا لحرب بدأتموها أنتم”.

وكتب آصف، في تغريدة أخرى: “اعتبرنا عدوكم عدونا (…) وحاولنا إرضاءكم على حساب اقتصادنا”.

وتابع: “قواتنا تقاتل بطريقة مثالية، وهناك ملحمة لا تنتهي من التضحيات، الماضي يعلمنا ألا نثق ثقة عمياء في الولايات المتحدة. نحن نشعر بالأسف لأنكم لستم سعداء، لكننا لن نتنازل عن هيبتنا بعد الآن”.

تأتي تلك التغريدات في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين باكستان والولايات المتحدة، على خلفية اتهام واشنطن لها بإيواء إرهابيين، وهو ما تنفيه إسلام أباد.

وقالت سفيرة باكستان لدى الأمم المتحدة مليحة لودهى، اليوم الأربعاء، إن بلادها مستعدة لإعادة النظر في تعاونها مع الولايات المتحدة “ما لم يتم تقدير هذا التعاون”.

وأوضحت أن باكستان “ساهمت بأكبر قدر من التضحيات فى محاربة الإرهاب الدولي”.

وأمس الثلاثاء رفضت باكستان الاتهامات الأمريكية لها “بتوفير ملاذات آمنة لإرهابيين”، قائلة إن تلك المزاعم “تتعارض مع الحقائق”.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، مؤخرا إن “الولايات المتحدة قدمت بغباء لباكستان أكثر من 33 مليار دولار على شكل مساعدات على مدى السنوات الـ15 الماضية، وهم لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع، ظنًا منهم أن قادتنا حمقى”.

وأضاف: “هم يوفرون ملاذًا آمنًا للإرهابيين الذين نصطادهم في أفغانستان”.