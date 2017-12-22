وزير خارجية بريطانيا: يجب تعزيز التعاون بين لندن وموسكو في القضايا الدولية

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، لتعزيز التعاون بين بلاده وروسيا في إطار القضايا الدولية، معربا عن ولعه بموسكو وسياستها.

جاء ذلك خلال لقائه بنظيره الروسي سيرغي لافروف، بالعاصمة موسكو، في أول زيارة لوزير خارجية بريطاني إلى روسيا منذ أكثر من 5 سنوات، بحسب بيان للخارجية البريطانية، اطلعت عليه الأناضول.

وقال جونسون، إنه من الضروري تعزيز التعاون بين بلاده وموسكو في إطار القضايا الدولية، لاسيما المتعلقة بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، وإحلال السلام في سوريا، إضافة إلى مواجهة التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية وبرامجها النووية والصاروخية.

وخلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أعرب الوزير البريطاني عن ولعه بموسكو وسياساتها، واصفا نفسه بأنه “عاشق ملتزم لروسيا” وأنه “ينتمي لأجداد ذوي أصول روسية”.

كما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية عن جونسون القول: “لدينا (مع موسكو) أيضا مناطق تعاون مهمة بينها التحضيرات الأمنية لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، حيث من المتوقع أن يحضر آلاف المشجعين البريطانيين إلى روسيا”.

وأضاف: “عندما أنظر إلى الصعوبات التي تواجه علاقتنا، سواء تلك الناتجة عن أزمة أوكرانيا، أو منطقة غربي البلقان، أو الفضاء السايبيري (الإلكتروني)، أرى أنه من الضروري الحديث حول هذه الأمور بصراحة”.

وذكر أن هذه القضايا تمثل “عقبات في علاقة بريطانيا بروسيا في الوقت الراهن”، وفق المصدر ذاته.

ومنذ 2014، وصلت العلاقات بين موسكو ودول الغرب إلى أسوأ حالاتها، على خلفية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ودعمها للانفصاليين الموالين لها شرقي أوكرانيا، إضافة إلى اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات (الأمريكية واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).

من جهته، أعلن لافروف، عن رغبته في “إرساء علاقات قوية مع بريطانيا بما يتماشى مع المصالح الوطنية”.

وأوضح أن “الوقت الحالي يشهد أدنى مستوى في العلاقات بين البلدين”.

وحول الاتهامات التي طالت روسيا بالتدخل في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قال لافروف: “موسكو كانت تنتظر أن تثبت بريطانيا التدخل الروسي”، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

غير أن جونسون، رد قائلا: “كانت هناك أدلة كثيرة على تدخل روسيا في الانتخابات في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة، ولكن كما قلت لا توجد أدلة على تدخل روسي ناجح بالانتخابات في بريطانيا”.

تجدر الإشارة أن وزير الخارجية البريطاني نشر على صفحته على “تويتر” اليوم، صورة عن زيارته جسر “بولشوي موسكفوريتسكي” في موسكو، لوضع الزهور في مكان اغتيال زعيم المعارضة الروسية بوريس نيمتسوف، الذي لقى مصرعه في 2015.