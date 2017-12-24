وفاة فلسطيني متأثرا بجروحه من الجيش الإسرائيلي في غزة

قضى، الأحد، فلسطيني، متأثراً بإصابته بمواجهات سابقة مع #الجيش_الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة بين إسرائيل وقطاع #غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع في تصريح صحافي إن الفلسطيني، محمد سامي الدحدوح، “استشهد بعد تعرضه لإصابة برصاص الجيش الإسرائيلي”، على الحدود الشرقية لحي #الشجاعية شرق مدينة غزة قبل عدة أيام.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، رداً على اعتراف الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، في 6 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، وإيعازه بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

ومع مقتل الدحدوح، يرتفع عدد الضحايا منذ بداية الأحداث إلى 15 فلسطينيا وإصابة المئات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، في الضفة الغربية وغزة و #القدس المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر

غزة – الأناضول