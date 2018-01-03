ولايتي: الفتن “لن تستمر”… ونفوذ إيران “سيتعزز في المنطقة”

رد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، على من قال إنهم “أعداء” أن يعلموا أن الفتن “لن تستمر” وأن نفوذ إيران “سيتعزز في المنطقة”، وذلك في تعليق له على المظاهرات الجارية في البلاد حاليا.

وأضاف إن “الفتنة” لن تستمر، وأن إيران ستعزز نفوذها في المنطقة، وتحدث عن من وصفهم بـ”الأعداء” وكذلك ما قال إنها “أعمال شغب” في البلاد، قائلا إن “الأعداء قد كشفوا أوراقهم خلال الفتنة الجديدة أسرع من فتنة عام 2009″ وفق قوله.

وندد ولايتي بإحراق العلم الإيراني، قائلا إن ما وصفها بـ”راية المقاومة” ستقوم بـ”حرق جذور الصهاينة في المنطقة”. ورأى أن ما يجري في البلاد يكشف عن “طبيعة الأعداء الحقيقية” وهو من “ألطاف الله” على حد زعمه، كما انتقد إحراق مقامات دينية شيعية قائلا إن الشعب الإيراني “يضحي بروحه من أجل عقائده.”

وتطرق ولايتي إلى الوضع الإقليمي، قائلا إن ما وصفه بـ”محور المقاومة بزعامة إيران قد مرّغ أنف أميركا وحلفاءها بالتراب”، مختتما تصريحاته التي أوردتها وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية للأنباء بالقول: “أميركا يجب أن ترى في المنام حلم نفوذها في المنطقة ويجب أن تعلم أنها لن تنجح بتاتا بهذا الأمر”.

المصدر CNN العربية