يلدريم: تركيا والسعودية دولتان محوريتان لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الأربعاء، إن تركيا والسعودية دولتان محوريتان بالنسبة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها يلدريم من العاصمة السعودية الرياض، التي وصلها اليوم، في زيارة رسمية.

وأَضاف يلدريم، “إن العمل المشترك بينهما (تركيا والسعودية) ضرورة من أجل السلام العالمي والإقليمي وليس بالنسبة لهما فحسب”.

وأشار إلى أنه بحث خلال لقاءاته مع المسؤولين السعوديين مسائل مثل تطوير التجارة الثنائية بين البلدين بشكل أكبر، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية.

وتابع: “يمكنني القول بأن وجهات نظرنا متطابقة بنسبة 90 بالمئة بشأن قضايا (المنطقة) وسبل حلها”.

ووصل يلدريم، في وقت سابق اليوم، العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية لعقد مباحثات مع المسؤولين هناك، حيث التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان.

ويرافق يلدريم في زيارته، نائبه هاكان جاويش أوغلو، ووزيرة العمل والضمان الاجتماعي جوليدة صاري أر أوغلو، ووزير الصحة أحمد دميرجان، ونائبي رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال، وأوزنور جاليق.